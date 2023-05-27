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07:41, 27 мая 2023Россия

Раскрыты детали атаки на «Иван Хурс». Где произвели напавшие на корабль беспилотники и откуда их запустили?

Атаковавшие корабль «Иван Хурс» беспилотники произвели на Западе и запустили из Очакова

Фото: «Военный обозреватель» / Telegram

Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», были произведены на Западе и запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове. Такие детали в беседе с РИА Новости раскрыл осведомленный источник.

Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США

Источник РИА Новости

При этом, подчеркнул собеседник агентства, целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки.

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Место производства дронов

Источник агентства усомнился в том, что сами дроны произведены на Украине. Он отметил, что, несмотря на заявления Киева о применении беспилотников собственного, их профиль с видео, опубликованного Минобороны России, говорит об обратном.

Он пояснил, что внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву странами НАТО, совершенно другой. Это говорит о том, что Киеву для атак и провокаций в Черном море передана «незадекларированная для западной общественности партия новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства».

Собеседник издания предположил, что за этим стоит Великобритания, поскольку она имеет «большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана».

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Выбор места атаки

Говоря о выбранном месте атаки на корабль, источник агентства выразил уверенность в том, что оно говорит о курсе на эскалацию российско-украинского конфликта и о расширении его географии.

Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии

Источник РИА Новости

Он также отметил, что накачка Украины оружием и обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) разведданными для ударов по российским военным объектам все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией «с самыми негативными последствиями для его членов».

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Атака на «Иван Хурс»

ВСУ предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс» 24 мая в 5:30. В нападении принимали участие три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Они были обнаружены радиотехническими и гидроакустическими средствами.

По словам бывшего начальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирала Валентина Селиванова, если бы российский корабль пыталось атаковать больше трех беспилотников, их перехват осуществить было бы сложнее.

Это очень опасно. Разведывательный корабль ведь не для боя предназначен. Раз такое случилось, то в заведомо опасных районах, где могут атаковать беспилотные надводные аппараты, надо предпринимать меры защиты наших кораблей

Валентин Селивановэкс-начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) РФ

Позднее Минобороны России опубликовало видео отражения атаки. На кадрах показан удар российского корабля по беспилотным катерам. Судно охраняет «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Кроме того, с корабля велся мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки. 26 мая корабль вернулся на базу в Севастополе.

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    Марина Совина
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