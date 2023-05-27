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13:44, 27 мая 2023Наука и техника

Компания ispace объяснила причину жесткой посадки модуля Hakuto-R на Луну

Компания ispace: жесткая посадка модуля Hakuto-R на Луну объясняется программным сбоем

Фото: NASA / GSFC / Arizona State University

Жесткая посадка модуля Hakuto-R на поверхность Луны, произошедшая 25 апреля, объясняется программным сбоем. Об этом со ссылкой на японскую компанию ispace сообщает SpaceNews.

Согласно изданию, расследование, проведенное токийским стартапом, показало, что бортовой компьютер проигнорировал информацию от лазерного дальномера на посадочном модуле. Вследствие этого посадка аппарата началась раньше запланированного, и он после исчерпания запасов топлива перешел в режим свободного падения.

Отмечается, что данные о высоте, рассчитанные инерциальным измерительным блоком и лазерным дальномером, разошлись после того, как Hakuto-R пересек край лунного кратера Атлас. Расхождение показаний о высоте составило три километра.

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В ispace пообещали учесть полученный опыт и запланировали вторую попытку мягкой посадки на Луну на 2024 год. В компании заметили, что Hakuto-R успешно прошел восемь из десяти этапов миссии. «Мы очень гордимся тем, чего достигли на данный момент», — сказал исполнительный директор ispace Такэси Хакамада.

Японский модуль Hakuto-R с арабским ровером Rashid был запущен к Луне 11 декабря 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

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    Иван Потапов
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