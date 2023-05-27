ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала спецоперации

ФСБ: Украина обстреляла территорию России более 2 тысяч раз с начала спецоперации

Первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов назвал число украинских обстрелов на территории России с начала специальной военной операции. Соответствующими данными он поделился в интервью ТАСС.

Так, по информации пограничников, Россия подвергалась атакам со стороны сил Киева более двух тысяч раз с февраля прошлого года.

Речь идет об ударах по объектам военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в приграничных регионах России, в том числе обстрелы с помощью беспилотников, пояснил Кулишов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 26 мая со стороны Украины были обстреляны четыре района и округа российского региона: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский. 25 мая Украина обстреляла Белгородскую область больше 100 раз за сутки.