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22:43, 27 мая 2023Экономика

Состояние Маска и Безоса превысило средства Минфина США

The Hill: состояние Илона Маска и Джеффа Безоса превысило средства Минфина США
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На фоне угрозы дефолта в США оценили число миллиардеров, чье состояние превысило 49,47 миллиарда долларов — такой суммой обладает Минфин страны для выполнения обязательств правительства. Количество таких бизнесменов выросло до 25, пишет The Hill.

Рейтинг составили, опираясь на индекс Bloomberg богатейших людей планеты. Однако в списке отсутствует основатель агентства Майкл Блумберг, чье состояние оценивают примерно в 94,5 миллиарда долларов. Первое место в перечне занял гендиректор LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с 189 миллиардами долларов. За ним следуют гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск — 179 миллиардов долларов, основатель Amazon Джефф Безос — 139 миллиардов долларов.

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Состояние главы Microsoft Билла Гейтса оценили в 125 миллиардов долларов, соучредителя Google Ларри Пейджа — в 112 миллиардов долларов, а предпринимателя и наследницы L’Oreal Франсуазы Бетанкур-Майерс — в 87,2 миллиарда долларов.

Ранее Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране. Предполагается, что он произойдет 5 июня, а не 1 июня, как прогнозировала ранее глава ведомства Джанет Йеллен.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в США неизбежно наступит дефолт, за который ответственен президент страны Джо Байден. Глава государства не предпринимает усилий для урегулирования ситуации, утверждает Маккарти.

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    Марина Совина
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