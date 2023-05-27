Состояние Маска и Безоса превысило средства Минфина США

The Hill: состояние Илона Маска и Джеффа Безоса превысило средства Минфина США

На фоне угрозы дефолта в США оценили число миллиардеров, чье состояние превысило 49,47 миллиарда долларов — такой суммой обладает Минфин страны для выполнения обязательств правительства. Количество таких бизнесменов выросло до 25, пишет The Hill.

Рейтинг составили, опираясь на индекс Bloomberg богатейших людей планеты. Однако в списке отсутствует основатель агентства Майкл Блумберг, чье состояние оценивают примерно в 94,5 миллиарда долларов. Первое место в перечне занял гендиректор LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с 189 миллиардами долларов. За ним следуют гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск — 179 миллиардов долларов, основатель Amazon Джефф Безос — 139 миллиардов долларов.

Состояние главы Microsoft Билла Гейтса оценили в 125 миллиардов долларов, соучредителя Google Ларри Пейджа — в 112 миллиардов долларов, а предпринимателя и наследницы L’Oreal Франсуазы Бетанкур-Майерс — в 87,2 миллиарда долларов.

Ранее Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране. Предполагается, что он произойдет 5 июня, а не 1 июня, как прогнозировала ранее глава ведомства Джанет Йеллен.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в США неизбежно наступит дефолт, за который ответственен президент страны Джо Байден. Глава государства не предпринимает усилий для урегулирования ситуации, утверждает Маккарти.