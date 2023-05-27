Названы главные кандидаты на пост главы НАТО

Политолог Оленченко допустил, что следующим главой НАТО станет женщина из Восточной Европы

На Западе выдвигаются два требования к претенденту на должность следующего генерального секретаря НАТО: быть женщиной и иметь восточноевропейское происхождение, предположил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» политолог оценил ситуацию с «гонкой» на эту должность и назвал возможные кандидатуры.

«Американские источники проводили мысль, что было бы уместно назначить на этот пост женщину (...) Второе требование, которое звучало, — это то, что генсеком НАТО было бы хорошо избрать представителя Восточной Европы. Образ формировался таким образом: женщина из Восточной Европы, политик, имеющий определенный опыт администрирования, в том числе военного», — рассказал он.

Назывались разные кандидатуры, в том числе прибалты очень активно предлагали нынешнего премьер-министра Эстонии Каю Каллас, премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните, бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте и бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Он также добавил, что параллельно с указанными именами рассматриваются и политики, подходящие на эту должность с точки зрения своего опыта и компетенций.

«В частности, предлагалась кандидатура экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона с учетом его опыта, социального положения, связей. Кандидатура главы Минобороны Бена Уоллеса также вписывается в образ генсека НАТО, имеющего определенный опыт», — сказал эксперт.

Борьба будет обостряться, поскольку решение должно быть принято в сентябре, а ближайшая возможность воочию обменяться мнениями по этому поводу на саммите НАТО в Литве в июле Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Ранее стало известно, что сейчас разгорается гонка за пост следующего руководителя НАТО, но она фактически проходит тайно, а фаворит еще не ясен. Как сообщило британское агентство Reuters, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявлял о желании занять этот пост, однако, поскольку некоторые правительства настаивают на назначении женщины, премьер-министр Дании Метте Фредериксен также становится заметным претендентом.