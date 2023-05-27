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01:42, 27 мая 2023Интернет и СМИ

Офицер заявил об угрозе применения нейроударного оружия на лидерах США

Экс-офицер США Маккрейт заявил об угрозе применения нейроударного оружия на лидерах страны

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

В конфликтах будущего есть вероятность возникновения перед Вооруженными силами США новой угрозы в виде «нейроударного» оружия, предназначенного для поражения мозга лидеров страны. Об этом заявил экс-офицер сил спецопераций армии США, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт Маккрейт в статье для The Washington Times.

По словам офицера, подобное оружие — это технологии, наносящие удар по своим жертвам на физическом и нейронном уровне. Оно «способно постепенно ослаблять конкретных лидеров, оборонительные комплексы и ключевые объекты инфраструктуры» путем молниеносного удара по руководству страны, скрытой внезапной атаки или незаметным продолжительным воздействием.

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Такое оружие, рассказал Маккрейт, способно преодолевать все известные средства обороны и делать солдат практически беззащитными. Как пишет издание, сегодня разработками «оружия для поражения мозга» активно занимается Китай, в связи с чем США недавно ввели санкции против компаний в КНР, которые Вашингтон подозревает в работе над такими технологиями.

Ранее американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

В конце марта Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск для общества и человечества.

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    Марина Совина
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