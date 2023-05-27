Украина запросила у Германии способные долететь до Москвы ракеты

FAZ: Украина запросила у ФРГ дальнобойные крылатые ракеты, способные долететь до Москвы

Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы. Об этом написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники.

«Президент Владимир Зеленский уже говорил об этом [о передаче ракет] канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая», — сказано в статье.

Также отмечается, что представитель канцлера не захотел комментировать данную информацию, но федеральное министерство обороны подтвердило, что Украина запросила Taurus. Ранее сообщалось, что с соответствующей инициативой предоставить Киеву крылатые ракеты выступил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

Газета уточняет, что ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад ранее пообещал передать Киеву. При этом, учитывая характеристики Taurus, Берлин становится перед важной дилеммой.

Ранее сообщалось, что Кизеветтер призвал скорее начать передачу Украине немецкий аналог ракеты Storm Shadow — крылатую ракету Taurus KEPD 350, которую производят на заводе в Шробенхаузене. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус пока выступает против поставки этой боеголовки Киеву. Дискуссия о передаче этих ракет будет продолжена.

В свою очередь, бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил, что российские зенитные ракетные комплексы могут уничтожать Storm Shadow на всех этапах полета.