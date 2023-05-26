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21:38, 26 мая 2023Мир

В Германии призвали передать Украине немецкий аналог ракеты Storm Shadow

Bild: член бундестага ФРГ Кизеветтер призвал начать поставки Киеву ракет Taurus KEPD 350

Фото: Bild на русском / Telegram

Член внешнеполитического комитета бундестага Германии Родерих Кизеветтер призвал скорее начать передачу Украине немецкий аналог ракеты Storm Shadow — крылатую ракету Taurus KEPD 350, которую производят на заводе в Шробенхаузене (Бавария). Об этом сообщается в Telegram-канале «Bild на русском».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пока выступает против поставки этой боеголовки Киеву. Дискуссия о передаче этих ракет будет продолжена.

Taurus KEPD 350 массой 1,5 тонны и длиной 5,1 метра развивает скорость 800-900 километров в час и дальность полета до 500 километров и способна нести до 480 килограммов взрывчатки. Ракету запускают с самолета. Она летит на предельно низкой высоте (около 50 метров) и поэтому почти незаметна для вражеских радаров.

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По словам военных экспертов, Taurus подходит для атаки на бункеры, аэродромы, мосты и пути снабжения. Она может пробить железобетонную стену толщиной в метр.

Эксперт по ракетам из Университета Осло Фабиан Хоффманн обратил внимание, что немецкие Taurus являются аналогом британских Storm Shadows, которые принесли Киеву «относительно большой успех». Он отметил, что оба вида вооружений могут использоваться очень гибко, дальность действия Taurus даже немного больше.

Ранее в мае бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил, что российские зенитные ракетные комплексы могут уничтожать Storm Shadow на всех этапах полета.

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    Марина Совина
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