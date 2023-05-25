В России оценили опасность немецких дальнобойных ракет Taurus в руках ВСУ

Военный аналитик Прохватилов: ракеты Taurus в руках ВСУ будут представлять угрозу для РФ

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Ura.ru оценил опасность, которую могут представлять для России дальнобойные ракеты Taurus в том случае, если Германия решится поставить их Киеву. По его словам, в руках Вооруженных сил Украины (ВСУ) они могут представлять опасность для российских регионов.

«Ракеты Taurus, аналогичные Storm Shadow, которые, возможно, Германия предоставит Украине, опасны. Они оснащены пассивной головкой самонаведения, то есть, взлетев, не включают свои радары. Когда он включен, ПВО его сразу засекает», — заявил он.

Эксперт пояснил, что полет таких ракет происходит на низкой высоте по заранее введенной в бортовой компьютер программе, а дальность может превышать 100 километров. Прохватилов добавил, что одновременный запуск 100 ракет Taurus по одному населенному пункту приведет к «перенасыщению» российских систем противоракетной обороны (ПРО).

При этом он подчеркнул, что Россия уже разработала методы борьбы с подобными видами вооружений, однако основной сложностью является большое количество запущенных в одно время ракет.

Ранее в Германии высказались за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) и полковника в отставке Родериха Кизеветтера, передача подобного оружия Киеву должна стать новой стратегией Запада по поддержке Украины.