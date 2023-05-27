Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны: силы ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и 19 снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были перехвачены 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Также за сутки унчтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Затишное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики, Кременец, Ясное Донецкой народной республики, Пологи и Ремовка Запорожской области.

О решении британских властей передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow 11 мая объявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Спустя неделю он доложил, что ВСУ начали их применение в боевых действиях.