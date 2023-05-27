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19:28, 27 мая 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Lyaxander / ТАСС

В трех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в субботу, 27 мая, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали в 19:01 по местному времени (совпадает с московским) в Сумской, Полтавской и Харьковской областях страны.

Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины — в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской.

Днем ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Украинское издание «Страна.ua» писало о столбе дыма в городе.

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    Варвара Кошечкина
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