Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

«УНИАН»: в Днепропетровске слышны звуки взрывов, власти объявили воздушную тревогу

В Днепропетровске произошли взрывы, власти объявили воздушную тревогу. Об этом пишет агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

«Сообщается о звуках взрывов. (…) Сразу после этого в городе объявили воздушную тревогу», — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена в 10:30 (совпадает с московским).

Украинское издание «Страна.ua» сообщает в Telegram о столбе дыма в городе. Власти пока никак не прокомментировали эту информацию.

Утром 26 мая стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Уточнялось, что в результате были зафиксированы серьезные разрушения на транспортном предприятии и автозаправочной станции. Кроме того, сообщалось о детонациях в Киеве. Отмечалось, что в столице Украины были слышны звуки работы средств противовоздушной обороны.