В Днепропетровской области прозвучали взрывы

Зеркало недели: в Днепропетровской области после воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Днепропетровской области Украины после воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram.

В результате обстрела со стороны российских войск, среди прочего, серьезные разрушения оказались на транспортном предприятии и автозаправочной станции.

При этом, как утверждает глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак, украинские войска противовоздушной обороны сумели перехватить пять крылатых ракет и шесть дронов-камикадзе.

14 мая в Минобороны России сообщили, что российские военные атаковали пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Как уточнили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по позициям украинских военных близ населенных пунктов Петропавловка и Тернополь. В результате атаки российских военных также были уничтожены места хранения военной техники, вооружения и боеприпасов, которые ВСУ получили от западных союзников. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.