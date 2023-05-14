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13:04, 14 мая 2023Россия

В Минобороны заявили об ударе по пунктам дислокации и складам ВСУ

В Минобороны заявили об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Днепропетровской области
СюжетМинобороны:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские военные атаковали пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по позициям украинских военных близ населенных пунктов Петропавловка и Тернополь.

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Варвара Кошечкина
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