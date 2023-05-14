В Минобороны заявили об ударе по пунктам дислокации и складам ВСУ
В Минобороны заявили об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Днепропетровской областиСюжетМинобороны:
Российские военные атаковали пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по позициям украинских военных близ населенных пунктов Петропавловка и Тернополь.