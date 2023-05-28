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18:45, 28 мая 2023Мир

В Британии заявили о скором конце поддержки Украины в американском обществе

The Guardian: поддержка Украины в американском обществе иссякает

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Вашингтоне усугубляется беспокойство на фоне иссякающей поддержки Украины в американском обществе. Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

Как отмечает автор материала Саймон Тисдалл, военная помощь Киеву усугубляет беспокойство Белого дома по мере того, как ослабевает американская общественная поддержка Украины. При этом он обращает внимание, что главные соперники-республиканцы президента США Джо Байдена в 2024 году, бывший американский лидер Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис, не намерены оказывать помощь Украине.

По мнению журналиста, темпы поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона также влияют на европейские государства, которые используют медлительность американских партнеров, чтобы оправдать собственное затягивание.

Ранее профессор Католического университета Америки, гостевой лектор Гуверовского института войны, революции и мира Якуб Григель заявил, что многие страны ослабили поддержку Украины и надеются на возобновление бизнеса с Россией.

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    Виктория Кондратьева
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