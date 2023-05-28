Россиянам объяснили запрет закапывать мусор на даче

Депутат Чаплин заявил о праве россиян закопать ветки и листву в специальных местах дачи

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Чаплин объяснил запрет закапывать мусор на даче и уточнил, что эти действия приведут к нарушению состояния почвы и общей экологии. Поэтому для утилизации строительных отходов следует заказать специальную машину. При этом депутат заявил о праве россиян закопать ветки и листву в специальных местах дачи, которые соответствуют санитарным требованиям.

«С 1 марта 2023 года при сжигании травы или веток место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. А вот неправильное сжигание мусора, сжигание токсичных отходов строго запрещено», — отметил он.

По словам парламентария, все СНТ обязаны заключить договор на вывоз мусора, но для утилизации строительного и крупногабаритного мусора все равно необходимо заказать специализированную машину. Он также напомнил, что в контейнеры для раздельного сбора мусора нельзя помещать «ботву от корнеплодов, зола от сжигания твердого и жидкого топлива (так как представляет собой горящие отходы), отходы от капремонта (кирпич, гипсокартон, бетон»).

Ранее Чаплин рассказал о праве срывать яблоки с «соседских» деревьев. Он уточнил, что посаженные за забором деревья не являются собственностью дачника.