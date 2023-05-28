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16:04, 28 мая 2023Россия

Раненная под Белгородом рассказала о поляках и американцах среди диверсантов

Гладков: среди напавших на Белгородскую область диверсантов были поляки и американцы

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Жительница Белгородской области, пострадавшая при диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, рассказала о нападении. Об этом в Telegram сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков, навестивший раненую в больнице.

Глава региона уточнил, что женщина находилась фактически в плену и истекала кровью, у нее не было возможности даже попить.

«В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов, — поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить», — описал автор публикации. Он добавил, что пациентка находится в крайне тяжелом психологическом состоянии, и пообещал оказывать ей всю необходимую помощь.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США пока не пришли к заключению о том, использовали ли ВСУ американскую технику для диверсий в приграничном российском регионе.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков тогда уточнял, что в ликвидации диверсантов приняли участие Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ.

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    Варвара Кошечкина
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