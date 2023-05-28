Польшу обвинили в шпиономании и русофобии

Сенатор Пушков заявил о болезни польских элит шпиономанией и русофобией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интервью экс-главы Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека изданию Wyborcza, в котором он заявил, что страной управляют пророссийские политики. Об этом Пушков высказался в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что шпиономания и желание повсюду видеть «агентов Москвы», русофобия являются неизлечимой болезнью польских элит. «Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты», — отметил он.

Сенатор сообщил, что подобное мнение «скорее всерьез, чем в шутку» он услышал в 2016 году от известного польского политика. Он также говорил, что бывший на тот момент главой минобороны Польши Антоний Мацеревич был «совершенно помешан» на «русской угрозе» для страны. «Как мы видим, далеко не он один», — обвинил Пушков.

Ранее в Польше захотели расследовать вмешательство России во внутренние дела страны. С таким заявлением выступила правящая партия страны «Право и справедливость».