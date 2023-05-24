В Польше захотели расследовать вмешательство России во внутренние дела страны

AP: правящая партия Польши захотела расследовать интервенцию РФ во внутренние дела страны

Правящая партия Польши «Право и справедливость» настаивает на создании комиссии по расследованию интервенции России во внутренние дела страны. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Законодательная инициатива по созданию комиссии стала реакцией на начало российской специальной военной операции (СВО) на Украине и последовавшие дебаты в польском Сейме со взаимными обвинениями парламентариев из разных фракций в пророссийской позиции.

Отмечается, что работа «Государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007–2022 годах» может стать инструментом политического давления правящей партии на лидера польской оппозиции Дональда Туска. Депутаты-оппозиционеры уже назвали законопроект о создании комиссии «Lex Tusk» («закон Туска» — примечание Ленты.ру).

«Право и справедливость» предлагает наделить комиссию широкими полномочиями, в том числе правом отстранять чиновников от государственной службы на срок до 10 лет. Критики нового законопроекта указывают на его антиконституционный характер.

Ранее экс-премьер Польши и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава выступает против компромиссного решения по ситуации на Украине. Он добавил, что республика полностью поддерживает украинцев в их желании, чтобы «вся их территория была освобождена».