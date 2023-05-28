Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинку за отказ пожать руку белоруске

Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинку Костюк за отказ пожать руку Соболенко

Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку после матча белоруске Арине Соболенко. Об этом в Twitter сообщает The Tennis Podcast.

Соболенко посчитала, что трибуны отреагировали так на ее победу и совершила ироничный поклон в сторону фанатов. «Простите, ребята, сначала я не поняла — думала, что это "бууу" адресовано мне, и была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо», — прокомментировала позже ситуацию спортсменка. Она добавила, что в эмоциональном плане это была очень тяжелая игра.

28 мая Соболенко победила Костюк в первом круге турнира со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. В следующем круге белоруска сыграет с соотечественницей Ириной Шиманович, которая в первом круге оказалась сильнее венгерки Панны Удварди.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.