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14:46, 28 мая 2023Спорт

Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинку за отказ пожать руку белоруске

Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинку Костюк за отказ пожать руку Соболенко

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку после матча белоруске Арине Соболенко. Об этом в Twitter сообщает The Tennis Podcast.

Соболенко посчитала, что трибуны отреагировали так на ее победу и совершила ироничный поклон в сторону фанатов. «Простите, ребята, сначала я не поняла — думала, что это "бууу" адресовано мне, и была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо», — прокомментировала позже ситуацию спортсменка. Она добавила, что в эмоциональном плане это была очень тяжелая игра.

28 мая Соболенко победила Костюк в первом круге турнира со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. В следующем круге белоруска сыграет с соотечественницей Ириной Шиманович, которая в первом круге оказалась сильнее венгерки Панны Удварди.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.

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    Андрей Стрельцов
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