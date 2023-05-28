В Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода и ЛЭП

Глава администрации Днепропетровской области Лысак заявил о повреждении газопровода и ЛЭП

Газопровод и линия электропередачи повреждены в Днепропетровской области на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждены газопровод, линия электропередачи в Никополе», — написал Лысак.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе украинской столицы после серии взрывов был разрушен склад. Также утром в воскресенье стало известно о мощных взрывах в городе Житомире. Также сообщалось о мощных взрывах в городе в 5:15 мск.

В Житомирской области Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме этого сигналы прозвучали в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях страны. В настоящее время по всем регионам страны дан отбой тревоги.