На Украине сообщили о мощных взрывах в Житомире

ТСН сообщил о мощных взрывах в украинском Житомире

Украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале сообщил о мощных взрывах в городе Житомире.

В Житомирской области Украины была объявлена воздушная тревога, в настоящее время по всем регионам страны дан отбой тревоги.

Также телеканал сообщал о мощных взрывах в городе в 5:15 мск. По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее издание Klymenko Time рассказало о взрывах в Киеве, в регионе был объявлен режим воздушной тревоги. Также сигналы прозвучали в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях страны.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе Киева после серии взрывов был разрушен склад.

