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04:18, 28 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о сильном взрыве в центре Киева

«Клименко тайм»: в центре Киева прогремел сильный взрыв

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Сильный взрыв прогремел в центре Киева в ночь на воскресенье, 28 мая. Об этом сообщает издание «Клименко тайм» в своем Telegram-канале.

«Сильный взрыв в центре Киева», — говорится в сообщении. Также отмечается, что сработала система ПВО.

Также в ночь на воскресенье в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях страны.

Ранее военкоры сообщили о нанесении массированного комбинированного удара по объектам на территории страны. «Стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям», — сообщала RusVesna. По данным издания, «Су-34 и Су-35 на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей».

17 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» пяти ЗРК Patriot и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) в украинское столице.

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    Екатерина Подвигина
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