Российские военные поразили пункты управления двух бригад ВСУ

Минобороны сообщило о поражении пунктов управления двух бригад ВСУ

Российские военнослужащие поразили пункты управления двух бригад Вооруженных сил России (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Цели располагались в населенных пунктах Верхнекаменское и Торецк на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Как подчеркнул Конашенков, речь идет о 24-й и 54-й механизированных бригадах ВСУ.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании.