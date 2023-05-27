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17:29, 27 мая 2023Россия

Российские военные поразили пункты управления двух бригад ВСУ

Минобороны сообщило о поражении пунктов управления двух бригад ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили пункты управления двух бригад Вооруженных сил России (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Цели располагались в населенных пунктах Верхнекаменское и Торецк на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Как подчеркнул Конашенков, речь идет о 24-й и 54-й механизированных бригадах ВСУ.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании.

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    Алевтина Запольская
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