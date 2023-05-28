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04:29, 28 мая 2023Экономика

США отказались мириться с запретом Китая на использование полупроводников

Министр торговли Раймондо: США не будут мириться с запретом КНР полупроводники Micron

Фото: Igor Golovniov / Globallookpress.com

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты отказываются мириться с введенным в Китае запретом на использование в ряде ключевых отраслей полупроводников американской компании Micron Technology. Ее слова приводит Bloomberg.

Глава Минторга подчеркнула, что Вашингтон рассматривает подобные меры как экономическое принуждение.

«Мы не будем с этим мириться и не думаем, что это увенчается успехом», — сказала Раймондо.

Ранее в КНР национальным операторам критической информационной инфраструктуры запретили покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. До этого Китай начал проверку производителя микросхем Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности.

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    Марина Совина
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