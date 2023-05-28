Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 28 мая 2023Бывший СССР

Армия России уничтожила базы ВСУ под Черниговым

«РВ»: армия России нанесла удары по складам и пунктам базирования ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Минобороны рассказало об уничтожении российскими военными складов и баз вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в рамках операции «Возмездие». Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

По данным издания, армия России нанесла удар по ранее разведанным зданиям в населенном пункте Железный Мост под Черниговым, где украинские военные разместили личный состав и склады с боеприпасами. Операция проводилась после убийства 27 мая двух российских военнослужащих дроном-камикадзе в Брянской области.

28 мая сообщалось, что российские силы ПВО за сутки перехватили 3 ракеты Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS и 4 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    Захарова сравнила слова сенатора из США и Буша-младшего о смерти русских
    Армия России уничтожила базы ВСУ под Черниговым
    В Крыму сообщили о крупнейшей хакерской атаке
    В России высказались о перспективе вступления Астаны в союз Москвы и Минска
    Россиянин подавился на чемпионате по поеданию хинкали и попал на видео
    Итальянский генерал усомнился в масштабности возможного контрнаступления ВСУ
    Лукашенко заявил о неизбежности столкновения с Украиной
    Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинку за отказ пожать руку белоруске
    Последствия массовой аварии в Подмосковье попали на видео
    Российские военные пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.