«РВ»: армия России нанесла удары по складам и пунктам базирования ВСУ

Минобороны рассказало об уничтожении российскими военными складов и баз вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в рамках операции «Возмездие». Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

По данным издания, армия России нанесла удар по ранее разведанным зданиям в населенном пункте Железный Мост под Черниговым, где украинские военные разместили личный состав и склады с боеприпасами. Операция проводилась после убийства 27 мая двух российских военнослужащих дроном-камикадзе в Брянской области.

28 мая сообщалось, что российские силы ПВО за сутки перехватили 3 ракеты Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS и 4 БПЛА.