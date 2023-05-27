Двое военных погибли при атаке дрона в Брянской области

«Известия»: двое военнослужащих погибли при атаке дрона-камикадзе в Брянской области

Двое военнослужащих погибли при атаке дрона-камикадзе в Брянской области. Об этом со ссылкой на источник пишут «Известия».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что беспилотник атаковал автомобиль «Нива» Минобороны России под Брянском. Инцидент произошел на дороге Бровничи — Сушаны. На место прибыли экстренные службы.

В этот же день два беспилотных летательных аппарата были замечены вблизи нефтеперерабатывающей станции в Тверской области. Первый дрон врезался в здание маслоцеха, из-за чего произошел взрыв — была повреждена крыша и стена здания. Второй беспилотник, подлетевший примерно через полчаса, упал на землю и взорвался.

Кроме того, в Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново два беспилотника атаковали административное здание нефтепровода.