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14:00, 28 мая 2023Россия

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Российские силы ПВО за сутки перехватили 3 ракеты Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS и 4 БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были ликвидированы шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное Донецкой народной республики.

Днем ранее Минобороны отчитывалось о двух сбитых ракетах Storm Shadow.

О решении британских властей передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow 11 мая объявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Спустя неделю он доложил, что ВСУ начали их применение в боевых действиях.

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    Варвара Кошечкина
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