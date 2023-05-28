Опасность использования беспроводных наушников оценили

Эксперт Магомедов: беспроводные наушники опасно использовать только на высокой громкости

Использование беспроводных наушников на громкости выше рекомендованных значений является научно доказанной опасностью, сообщил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил угрозу использования устройства.

Специалист отметил, что беспроводные наушники стремительно завоевали популярность у людей разного возраста и рода занятий спустя короткое время после появления на массовом рынке гаджетов.

«Ими пользуются и школьники, и пенсионеры. Однако у многих возникают вопросы: насколько они безопасны и не могут ли причинить серьезный вред здоровью?» — добавил Магомедов.

Влияние электромагнитного поля

Он сообщил, что существует несколько точек зрения относительно безопасности наушников, причем довольно противоречивых.

Например, часть западных исследователей утверждают, что принятые стандарты безопасности для такого рода устройств недостаточны. Наушники являются источником низкочастотного электромагнитного поля (ЭМП), которое может со временем привести к негативным реакциям организма, связанных с функционированием головного мозга Шамиль Магомедов аналитик

При этом существует множество научных работ не менее авторитетных ученых, в которых негативное влияние ЭМП отрицается.

«Точка в этих спорах пока не поставлена, но я рекомендую не забывать, что радиобиологическая специфика восприятия электромагнитных излучений для каждого человека носит индивидуальный характер, что вызывает практическую дилемму о безопасности беспроводных наушников», — предостерег Магомедов.

Возгорание и взрыв

Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что еще одно опасение в вопросе безопасности беспроводных наушников — это не могут ли беспроводные наушники загореться или даже взорваться.

«Исключать такую вероятность нельзя. Однако только в отношении несертифицированной продукции, произведенной на подпольных предприятиях без соблюдения норм качества», — заявил эксперт.

Некачественные материалы действительно потенциально могут привести к перегреву из-за брака на производстве, старения, перегрева, механического повреждения Шамиль Магомедов аналитик

Доказанная опасность

Также специалист рассказал, что единственная научно доказанная опасность беспроводных наушников — это использование их на громкости выше рекомендованных значений.

«Безопасным уровнем громкости считается 85 децибел при прослушивании звука не более восьми часов. Однако многие люди — особенно молодежь — предпочитают звук "на полную", что может привести к серьезным нарушениям слуха», — заключил Магомедов.

Ранее стало известно, что в России в первом квартале 2023 года вырос спрос на клавиатуры, наушники, мыши и другие аксессуары для компьютера.