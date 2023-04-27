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03:29, 27 апреля 2023Экономика

В России вырос спрос на аксессуары для компьютера

«Ъ»: в России вырос спрос на клавиатуры, наушники и мыши для компьютера

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России в первом квартале 2023 года вырос спрос на клавиатуры, наушники, мыши и другие аксессуары для компьютера — в частности, было продано 1,4 миллиона клавиатур, что на 19 процентов больше год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным «F+ tech-Марвел», доля швейцарской компании Logitech, прежнего лидера в сегменте, упала год к году с 21,9 процента до 8 процентов, а доля тайваньской A4Tech — выросла с 3,9 процента до 9,7 процента.

Издание отмечает, что в этом году в топе по продажам оказались клавиатуры Defender (10,6 процента), Oklick (10 процентов) и A4Tech. Кроме того, доля собственных торговых марок ритейлеров выросла год к году с 12,8 процента до 18,4 процента.

Ранее в России спрогнозировали падение спроса на наушники и умные часы из-за подделок.

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Юлия Мискевич
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