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10:45, 28 мая 2023Россия

В России оценили слова сенатора США о заработке на убийствах русских

Депутат ГД Белик: заявления о заработках США на смерти русских есть признание в сатанизме

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заявления сенатора Конгресса США Линдси Грэма об удачном вложении американских денег и заработках на убийствах русских людей есть прямое признание в сатанизме, отражающее нынешнюю внешнюю политику Вашингтона. Об этом заявил депутат Государственной Думы (ГД) Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости.

«Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии. Там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали», — оценил российский депутат слова сенатора из США.

Ранее Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил политик, комментируя оказание Вашингтоном военной помощи Киеву.

До этого стало известно, что с начала специальной военной операции Киев получил от Запада более 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Объемы поддержки раскрыл депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

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    Виктория Кондратьева
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