Трамп поздравил Эрдогана с победой на выборах

Трамп поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Бывший американский лидер Дональд Трамп поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Обращение к бывшему коллеге Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Победу Эрдогана Трамп назвал заслуженной. Также он добавил, что считает Эрдогана другом, любящим свою страну и великий народ Турции.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах. Он отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил, что Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции. По его словам, действующий президент получил 52,14 процентов голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процентов.