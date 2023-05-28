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23:08, 28 мая 2023Мир

Трамп поздравил Эрдогана с победой на выборах

Трамп поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Фото: Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Обращение к бывшему коллеге Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Победу Эрдогана Трамп назвал заслуженной. Также он добавил, что считает Эрдогана другом, любящим свою страну и великий народ Турции.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах. Он отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил, что Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции. По его словам, действующий президент получил 52,14 процентов голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процентов.

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    Екатерина Подвигина
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