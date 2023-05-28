В МИД ответили на слова американского сенатора о смерти россиян

Захарова: одна из инвестиций США привела ко Второй мировой войне и Холокосту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова американского сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерть россиян «самой удачной» тратой денег США. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что в годы Второй мировой войны ряд американских компаний, в том числе General Motors, Standart Oil, Kodak и IBM, сотрудничал с властями нацистской Германии, обеспечивая страну автомобилями, нефтепродуктами, взрывателями для авиабомб и учетно-контрольной аппаратурой. По словам Захаровой, подобные инвестиции Соединенных Штатов «привели ко Второй мировой войне и Холокосту».

«Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — добавила она.

Ранее во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Линдси Грэм, комментируя оказание Вашингтоном военной помощи Киеву, заявил, что «русские умирают», отметив при этом, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно».