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11:43, 28 мая 2023Мир

В МИД ответили на слова американского сенатора о смерти россиян

Захарова: одна из инвестиций США привела ко Второй мировой войне и Холокосту

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова американского сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерть россиян «самой удачной» тратой денег США. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что в годы Второй мировой войны ряд американских компаний, в том числе General Motors, Standart Oil, Kodak и IBM, сотрудничал с властями нацистской Германии, обеспечивая страну автомобилями, нефтепродуктами, взрывателями для авиабомб и учетно-контрольной аппаратурой. По словам Захаровой, подобные инвестиции Соединенных Штатов «привели ко Второй мировой войне и Холокосту».

«Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — добавила она.

Ранее во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Линдси Грэм, комментируя оказание Вашингтоном военной помощи Киеву, заявил, что «русские умирают», отметив при этом, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно».

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    Алевтина Запольская
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