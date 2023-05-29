Расширение БАМа и Транссиба профинансируют за счет потребителей электричества

«Ъ»: правительство определило источники финансирования для расширения БАМа и Транссиба

После нескольких лет дискуссий в России определились с источниками финансирования расширения электросетей для Транссибирской и Байкало-Амурскрй (БАМ) магистралей, которое проводят для увеличения провозных мощностей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы правкомиссии по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.

Нехватка средств «Россетей» на работы на Восточном полигоне, в который входят эти железные дороги, оценивается в 260 миллиардов рублей до 2026 года. Правительство решило закрыть дефицит средств за счет нескольких источников — повышения тарифа на передачу электроэнергии, сокращения выплаты дивидендов и переноса финансирования инвестпрограммы.

«По сути, неокупаемый инвестпроект государства должны будут профинансировать потребители/клиенты и акционеры сетевого комплекса»,— заявил источник «Ъ» на рынке. Тарифы для промышленности за услуги по передаче электроэнергии по магистральным электросетям внепланово увеличили уже с 1 мая — на 6,3 процента. Следующая индексация на два процента произойдет с 1 июля 2025 года, еще на два процента — с 1 июня 2026 года. За счет этих мер власти намерены собрать до 100 миллиардов рублей на финансирование стройки.

Инвестпрограмму «Россетей» было решено сдвинуть на 2023–2027 годы — это поможет сэкономить еще 100 миллиардов. Дивиденды инвесторам могут сократить вплоть до 2026 года, эта мера может компенсировать до 60 миллиардов. Все решения уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По мнению собеседников газеты на рынке, долгосрочными последствиями этих мер будет еще большая убыточность проекта, а также снижение инвестиционной и операционной эффективности «Россетей», перекосы в тарифах потребителей, а также резкий рост стоимости электроэнергии.

Отказ от дивидендов может привести к снижению акций компании, добавляет аналитик инвестбанка «Синара» Матвей Тайц. «Россети» — публичное акционерное общество, и в идеале инвестпроекты должны быть окупаемыми, напоминает он.

За счет строительства новых подстанций и магистральных сетей мощности БАМа и Транссиба хотят расширить до 182 миллионов тонн к 2024 году, до 185 миллиона тонн — к 2028 году и до 210 миллиона тонн — к 2031 году. Всего госхолдинг должен построить 25 объектов. Средства для финансирования стройки искали несколько лет. В числе прочего, на нее хотели потратить деньги бюджета и ФНБ.

Восточный полигон не справлялся с вывозом еще в 2021 году, в 2022-ом, с вынужденной переориентацией транспортных потоков на Дальний Восток, ситуация резко усугубилась. Так как российские власти не уделили этому вопросу достаточно внимания в свое время, прямые потери экономики в прошлом году из-за узких мест на Транссибе и БАМе оценили в 1,5 триллиона рублей.