Эрдоган заявил о намерении реализовать предложенный Путиным проект газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, предложенный главой России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что турецкое правительство продолжит укреплять позиции страны, выводя инвестиции в транспорт и энергетику на мировой уровень. «В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала "газовым хабом". Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром», — заявил Эрдоган.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что газовый хаб будет запущен максимум в течение года. По его словам, благодаря этому появится возможность продавать европейским государствам больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции».