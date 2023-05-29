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18:58, 29 мая 2023Силовые структуры

Определен суд для дела о крупной афере адвоката бывшего министра Улюкаева

Одинцовский суд рассмотрит дело о мошенничестве адвоката экс-министра Улюкаева Квеидзе
Дареджан Квеидзе (справа)

Дареджан Квеидзе (справа). Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России определил инстанцию, которая будет рассматривать уголовное дело адвоката Дареджан Квеидзе, обвиняемой в мошенничестве с деньгами подзащитных. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесено после удовлетворения заявление об изменении подсудности дела. Оно направлено в Одинцовский городской суд. Квеидзе известна тем, что защищала экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева по делу о получении им взятки.

По версии следствия, адвокат с коллегой Андреем Фоломейкиным обещала учредителю девелоперской компании «Мануфактура-Юг» Игорю Строганову помочь с закрытием дела за 43 миллиона рублей. Ему вменялась дача взяток чиновникам администрации города Сочи за выделение его компании участков под жилищное строительство. Юристы предложили ему посодействовать и освободить от уголовной ответственности, используя связи в Хамовническом суде Москвы, который рассматривал его дело.

Также адвокаты ввели в заблуждение другого фигуранта дела девелопера — его защитника Алексея Литвинова. Общий ущерб по делу следствие оценивает в 83 миллиона рублей. Следствие полагает, что на самом деле у Квеидзе и ее сообщника не было связей в суде, поэтому они не могли повлиять на исход дела Строганова.

18 марта 2022 года Преображенский суд столицы арестовал недвижимость Квеидзе на сумму около 29 миллионов рублей. Ее и Фоломейкина задержали в Москве в ночь на 25 января 2022 года.

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    Любовь Ширижик
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