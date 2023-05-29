Звезда «Полиции Майами» рассказал о борьбе с раком

Актер Эдвард Джеймс Олмос признался, что потерял 25 килограммов из-за рака горла

76-летний американский актер, звезда сериала «Полиция Майами» Эдвард Джеймс Олмос рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Его беседу с радиоведущим Мандо Фреско цитирует People.

Актер впервые признался, что у него рак горла и что в декабре 2022 года он прошел последние курсы радиотерапии и химиотерапии. По словам Олмоса, у него осталась одна опухоль в районе лимфоузлов. «Врачи не знали, каким после лечения будет мой голос. Говорили: придется целиться в голосовые связки, в горло, то, чем ты ешь, глотаешь, говоришь, дышишь», — вспоминает он.

Олмос уточнил, что за время лечения потерял 25 килограммов веса и всю мышечную массу. В последние четыре месяца он вернулся к тренировкам, которые должны восстановить его силы. «Я был в хорошей форме, я все еще в ней. Я проплываю минимум милю, иногда две в день. Каждый день, семь дней в неделю. Потом гребу, поднимаю веса», — рассказал он.

По словам актера, в самые трудные моменты лечения он питался через трубки. «Этот опыт изменил меня, я понял, как прекрасна жизнь. Я бывал в жизни близок к смерти, и это тот самый случай», — заключил Олмос.

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