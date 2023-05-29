Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:14, 29 мая 2023Забота о себе

Звезда «Полиции Майами» рассказал о борьбе с раком

Актер Эдвард Джеймс Олмос признался, что потерял 25 килограммов из-за рака горла

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

76-летний американский актер, звезда сериала «Полиция Майами» Эдвард Джеймс Олмос рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Его беседу с радиоведущим Мандо Фреско цитирует People.

Актер впервые признался, что у него рак горла и что в декабре 2022 года он прошел последние курсы радиотерапии и химиотерапии. По словам Олмоса, у него осталась одна опухоль в районе лимфоузлов. «Врачи не знали, каким после лечения будет мой голос. Говорили: придется целиться в голосовые связки, в горло, то, чем ты ешь, глотаешь, говоришь, дышишь», — вспоминает он.

Олмос уточнил, что за время лечения потерял 25 килограммов веса и всю мышечную массу. В последние четыре месяца он вернулся к тренировкам, которые должны восстановить его силы. «Я был в хорошей форме, я все еще в ней. Я проплываю минимум милю, иногда две в день. Каждый день, семь дней в неделю. Потом гребу, поднимаю веса», — рассказал он.

Материалы по теме:
Долгая счастливая жизнь. Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
9 ноября 2021
Убийца иммунитета. Российские ученые объяснили, как коронавирус истребляет иммунные клетки человека
Убийца иммунитета.Российские ученые объяснили, как коронавирус истребляет иммунные клетки человека
21 декабря 2021
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

По словам актера, в самые трудные моменты лечения он питался через трубки. «Этот опыт изменил меня, я понял, как прекрасна жизнь. Я бывал в жизни близок к смерти, и это тот самый случай», — заключил Олмос.

Ранее американский актер и звезда фильма «Большой Лебовски» Джефф Бриджес рассказал об успешной борьбе с онкологическим заболеванием. Исполнитель роли Чувака заявил, что в последнее время недуг отступает.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    США заявили об озабоченности комиссией по изучению влияния России в Польше
    Названы районы Москвы с резко подорожавшим жильем
    Боррель озвучил условие для мирных переговоров России и Украины
    В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
    Звезда «Полиции Майами» рассказал о борьбе с раком
    В WADA назвали Россию лидером по допинговым нарушениям в 2020 году
    Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
    Медведь залез в пекарню и украл 60 кексов
    Мадуро заявил о желании Венесуэлы вступить в БРИКС
    Вероятность военного столкновения между Сербией и Косово оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.