Пропавшая 25-летняя кошка воссоединилась с хозяевами через два года

Metro: в Великобритании хозяева нашли пропавшую 25-летнюю кошку спустя два года

Супруги Элисон Линг и Дин Линг из Великобритании воссоединились с пропавшей кошкой Киззи спустя два года. Об этом сообщает Metro.

25-летняя Киззи исчезла из дома пары в городе Чатем, графство Кент. Как выяснилось позже, в течение двух лет кошка-долгожительница находилась на улице и питалась объедками. Кроме того, она не могла нормально ходить из-за давно нестриженных когтей. В мае 2023 года животное нашел случайный прохожий в деревне Апчерч, графство Кент. Киззи лежала в канаве на обочине, была сильно истощена и покрыта блохами.

Кошку доставили в центр спасения животных Animals Lost and Found. Ветеринары оказали Киззи медицинскую помощь и начали искать ее хозяев. Так как у животного не было микрочипа с контактной информацией владельцев, сотрудники центра опубликовали объявление в интернете. Элисон увидела его и сразу узнала свою питомицу.

Женщина с мужем приехали в центр, где встретились с Киззи спустя два года разлуки. По словам Элисон, когда Дин взял ее на руки, питомица узнала его и заплакала. «Это просто прекрасно! Это удивительно. Большинство кошек не доживают до такого возраста в домашних условиях, не говоря об улице», — удивилась основательница Animals Lost and Found.

Ранее сообщалось, что в США пропавший без вести питбуль по кличке Шеф был найден в 756 километрах от дома спустя шесть лет. По словам хозяйки, ее переполняли эмоции, когда она узнала, что собака нашлась.