Пропавшую без вести собаку нашли спустя шесть лет в 756 километрах от дома

WSAZ: в США пропавшего без вести питбуля нашли спустя шесть лет в 756 километрах от дома

В США пропавший без вести питбуль по кличке Шеф был найден в 756 километрах от дома спустя шесть лет. Об этом сообщает WSAZ.

Шеф пропал в 2017 году, ему было полтора года. Хозяйка собаки Тара Хиллис из города Атланта, штат Джорджия, предполагает, что питомец перепрыгнул через забор или пролез под ним и сбежал. Хиллис безуспешно пыталась найти Шефа в течение нескольких лет. «Я искренне думала, что больше никогда его не увижу», — признается она.

В 2023 году, через шесть лет после исчезновения, собаку нашли бродящей у озера в округе Уэйн, штат Западная Вирджиния, в 756 километрах от дома. Местные жители отвезли Шефа в приют. В его холке нашли микрочип с контактной информацией Хиллис, благодаря чему сотрудникам приюта удалось с ней связаться. По словам хозяйки, ее переполняли эмоции, когда она узнала, что Шеф нашелся. «Я не могу в это поверить. Это безумие. Каждый раз, когда я говорила об этом в тот день, меня бросало в дрожь», — говорит она.

В данный момент работники приюта думают, как вернуть питбуля домой. Хиллис предполагает, что не сможет сдержать слез, когда встретится с Шефом. Она также надеется, что питомец ее вспомнит.

Ранее сообщалось, что в США годовалая австралийская овчарка преодолела 240 километров по льду замерзшего Берингова моря, но благополучно нашлась и вернулась домой. Хозяйка животного предположила, что оно было укушено росомахой, тюленем или небольшим белым медведем, пока бродило по льду.