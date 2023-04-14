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18:16, 14 апреля 2023Из жизни

Собака преодолела 240 километров по льду и вернулась домой

AP: пропавшая на Аляске собака нашлась на расстоянии 240 километров

Фото: Mandy Iworrigan / AP

Годовалая австралийская овчарка из американского города Гамбелл, штат Аляска, преодолела 240 километров по льду замерзшего Берингова моря, была укушена тюленем или белым медведем, но благополучно нашлась и вернулась домой. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Владелица собаки по кличке Нанук Мэнди Иворриган и ее семья ездили в поселение Савунга на острове Святого Лаврентия в Беринговом проливе. Во время поездки Нанук пропал вместе с другой собакой семейства по кличке Старлайт. Вскоре Старлайт вернулся, но Нанука нигде не было видно.

Спустя месяц после его исчезновения жители города Уэйлс, который находится в 240 километрах к северо-востоку от Савунги, начали выкладывать в интернете фотографии появившейся в поселении собаки. «Отец написал мне, что собака, похожая на Нанука, находится в Вэйлсе», — рассказала Иворриган. Она зашла в соцсети, чтобы проверить фото, и казалось, что это действительно ее пес.

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«Я не представляю, почему он оказался в Вэйлсе. Возможно, лед сдвинулся, пока он охотился. Я уверена, что он питался останками тюленя или поймал тюленя. Возможно, ловил и птиц. Он ест нашу национальную еду. Он умный», — рассказала хозяйка.

Женщина воспользовалась накопленными милями авиакомпании, чтобы вернуть собаку в Гамбелл на самолете регионального авиаперевозчика. Лапа Нанука опухла, на ней были следы укуса крупного животного. В остальном состояние собаки было хорошим. Хозяйка животного предположила, что Нанука укусила росомаха, тюлень или небольшой белый медведь.

Ранее сообщалось, что в Западном Сассексе, Великобритания, метис бигля сбежал от хозяев, принял участие в выставке собак и вернулся домой. Животное приглянулось судьям и было удостоено награды за третье место в номинации.

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Алиса Дмитриева
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