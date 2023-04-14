Собака преодолела 240 километров по льду и вернулась домой

AP: пропавшая на Аляске собака нашлась на расстоянии 240 километров

Годовалая австралийская овчарка из американского города Гамбелл, штат Аляска, преодолела 240 километров по льду замерзшего Берингова моря, была укушена тюленем или белым медведем, но благополучно нашлась и вернулась домой. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Владелица собаки по кличке Нанук Мэнди Иворриган и ее семья ездили в поселение Савунга на острове Святого Лаврентия в Беринговом проливе. Во время поездки Нанук пропал вместе с другой собакой семейства по кличке Старлайт. Вскоре Старлайт вернулся, но Нанука нигде не было видно.

Спустя месяц после его исчезновения жители города Уэйлс, который находится в 240 километрах к северо-востоку от Савунги, начали выкладывать в интернете фотографии появившейся в поселении собаки. «Отец написал мне, что собака, похожая на Нанука, находится в Вэйлсе», — рассказала Иворриган. Она зашла в соцсети, чтобы проверить фото, и казалось, что это действительно ее пес.

«Я не представляю, почему он оказался в Вэйлсе. Возможно, лед сдвинулся, пока он охотился. Я уверена, что он питался останками тюленя или поймал тюленя. Возможно, ловил и птиц. Он ест нашу национальную еду. Он умный», — рассказала хозяйка.

Женщина воспользовалась накопленными милями авиакомпании, чтобы вернуть собаку в Гамбелл на самолете регионального авиаперевозчика. Лапа Нанука опухла, на ней были следы укуса крупного животного. В остальном состояние собаки было хорошим. Хозяйка животного предположила, что Нанука укусила росомаха, тюлень или небольшой белый медведь.

Ранее сообщалось, что в Западном Сассексе, Великобритания, метис бигля сбежал от хозяев, принял участие в выставке собак и вернулся домой. Животное приглянулось судьям и было удостоено награды за третье место в номинации.