Собака преодолела 240 километров по льду и вернулась домой
Годовалая австралийская овчарка из американского города Гамбелл, штат Аляска, преодолела 240 километров по льду замерзшего Берингова моря, была укушена тюленем или белым медведем, но благополучно нашлась и вернулась домой. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Владелица собаки по кличке Нанук Мэнди Иворриган и ее семья ездили в поселение Савунга на острове Святого Лаврентия в Беринговом проливе. Во время поездки Нанук пропал вместе с другой собакой семейства по кличке Старлайт. Вскоре Старлайт вернулся, но Нанука нигде не было видно.
Спустя месяц после его исчезновения жители города Уэйлс, который находится в 240 километрах к северо-востоку от Савунги, начали выкладывать в интернете фотографии появившейся в поселении собаки. «Отец написал мне, что собака, похожая на Нанука, находится в Вэйлсе», — рассказала Иворриган. Она зашла в соцсети, чтобы проверить фото, и казалось, что это действительно ее пес.
«Я не представляю, почему он оказался в Вэйлсе. Возможно, лед сдвинулся, пока он охотился. Я уверена, что он питался останками тюленя или поймал тюленя. Возможно, ловил и птиц. Он ест нашу национальную еду. Он умный», — рассказала хозяйка.
Женщина воспользовалась накопленными милями авиакомпании, чтобы вернуть собаку в Гамбелл на самолете регионального авиаперевозчика. Лапа Нанука опухла, на ней были следы укуса крупного животного. В остальном состояние собаки было хорошим. Хозяйка животного предположила, что Нанука укусила росомаха, тюлень или небольшой белый медведь.
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