В Германии прошел митинг против концерта лидера рок-группы Pink Floyd

Во Франкфурте около 400 человек вышли на акцию против лидера рок-группы Pink Floyd Уотерса

Перед главным концертным залом Франкфурта-на-Майне в Германии прошел митинг против концерта рок-музыканта и лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщает портал Hessenschau.

В демонстрации приняли участие около 400 человек. Они почтили память жертв национал-социалистов, выразили солидарность с Израилем. Отмечается, что среди протестующих также был бургомистр города Майк Йозеф. Градоначальник заявил, что в городе нет места антисемитизму.

Ранее полиция Берлина начала расследование в отношении лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса по подозрению в разжигании ненависти. Как писали немецкие СМИ, во время одного из концертов на музыканте была похожая на нацистскую форму одежда во время концерта в столице Германии. На руке у Уотерса была красная повязка. По данным издания, музыкант «выстрелил» в толпу из макета винтовки.

В свою очередь, Уотерс заявил, что всю жизнь выступает против авторитаризма и угнетения.