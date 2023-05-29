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16:44, 29 мая 2023Культура

Директор Славы подтвердил ее госпитализацию и рассказал о состоянии певицы

Директор певицы Славы подтвердил ее госпитализацию и рассказал о состоянии певицы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор российской певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) Николай Макаров подтвердил госпитализацию артистки. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом «Говорит Москва».

Медиаменеджер поведал, что у исполнительницы поднялась температура, а также предположил, что причиной плохого самочувствия Славы может быть переутомление.

«Может быть, еще что-то, лучше врачи скажут. Решили в больницу съездить. Врачи сказали, что лучше положить ее, взять анализы и посмотреть детально все. Сейчас все нормально», — рассказал Макаров.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что Славу экстренно госпитализировали. Сообщалось, что артистку стало резко тошнить, у нее поднялась температура и начался кашель. Представители певицы рассказали, что сейчас вся семья звезды болеет, а самой Славе стало настолько плохо, что она обратилась к врачам.

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    Анастасия Астахова
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