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22:49, 29 мая 2023Экономика

В России введут обязательную маркировку детской воды

Правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки детской воды

Фото: Steve Johnson / Unsplash

Правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки воды для детского питания. Данное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что обязательную маркировку детской воды в России введут с 1 сентября 2023 года.

В августе 2022 года директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что в России введут обязательную маркировку воды для детского питания. Чиновница объяснила, что эта мера вызвана злоупотреблениями со стороны некоторых производителей, которые игнорируют повышенные требования для детской воды и продают под ее видом обычную.

С 1 декабря 2021 года в системе «Честный знак» должна была маркироваться только минеральная вода, с 1 марта маркировка стала обязательной для прочей питьевой воды.

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    Марина Совина
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