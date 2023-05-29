В России введут обязательную маркировку детской воды

Правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки детской воды

Правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки воды для детского питания. Данное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что обязательную маркировку детской воды в России введут с 1 сентября 2023 года.

В августе 2022 года директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что в России введут обязательную маркировку воды для детского питания. Чиновница объяснила, что эта мера вызвана злоупотреблениями со стороны некоторых производителей, которые игнорируют повышенные требования для детской воды и продают под ее видом обычную.

С 1 декабря 2021 года в системе «Честный знак» должна была маркироваться только минеральная вода, с 1 марта маркировка стала обязательной для прочей питьевой воды.

