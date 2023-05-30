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14:53, 30 мая 2023Наука и техника

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2023 году

Шойгу: «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания после модернизации в конце 2023 года

Фото: Максим Воркунков / ТАСС

Модернизированный атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны во вторник, 30 мая, передает РИА Новости.

«Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года», — сказал министр.

Шойгу отметил, что после сдачи в эксплуатацию «Адмирал Нахимов» продолжит выполнять задачи в составе Северного флота. По его словам, сегодня наметят меры, которые позволят завершить модернизацию «Адмирала Нахимова» к концу 2024 года.

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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» спустили на воду в 1986 году. В 1999 году корабль поставили на ремонт и модернизацию, но фактически работы на крейсере вели с 2013-го. Модернизированный крейсер получит пусковые установки универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, которые смогут нести ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон».

В августе 2022 года заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что Военно-морской флот России может получить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 и крейсер «Адмирал Нахимов» с задержкой.

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    Даниил Иринин
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