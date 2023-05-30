В России обещали жесткий ответ на любые атаки Украины на ЗАЭС и Энергодар

Постпред в ООН Небензя обещал жесткий ответ РФ на любые атаки ВСУ на ЗАЭС, ЛЭП и Энергодар

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва примет жесткие меры на возможные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), ведущие к ней линии электропередачи (ЛЭП) и город Энергодар. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар», — обещал он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил об опасности ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. По его словам, за последние 15 месяцев станция семь раз отключалась от внешних источников питания и была вынуждена использовать аварийные дизельные генераторы.

Гросси также предложил принципы, подразумевающие обеспечение безопасности ЗАЭС. Он призвал не допускать атаки любого рода с территории станции или в сторону нее.