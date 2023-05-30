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19:15, 30 мая 2023Ценности

Фото Ксении Бородиной заметили на Wildberries

Телеведущая Ксения Бородина появилась в рекламе брючных костюмов на Wildberries

Изображение: Wildberries

Российская телеведущая Ксения Бородина появилась в рекламе одежды на Wildberries. Соответствующие фотографии заметили на сайте маркетплейса.

На размещенных кадрах 40-летняя знаменитость предстала в нарядах марки Emily Cooper. Звезда демонстрировала пиджаки и брючные костюмы различных оттенков, позируя с распущенными волосами и макияжем в нейтральной цветовой гамме. Ее образы дополняли цепочка на шее, а также серьги и кольца.

Согласно описанию на сайте, стоимость указанных предметов гардероба начинается от 2923 рублей со скидкой в 63 процента.

Ранее телеведущая Ксения Бородина ответила на подозрения в приеме популярного лекарства от диабета, используемого в качестве средства для похудения. Она назвала данные заявления ложными, разместив скриншот чужой публикации, на которой изображен «Оземпик» (семаглутид) — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса.

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    Карина Черных
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