Рэпер Boulevard Depo заявил об ограблении своего дома

Рэпер Boulevard Depo заявил, что его дом ограбили пока он был в туре

Российский хип-хоп-исполнитель Boulevard Depo (настоящее имя — Артем Кулик) заявил о том, что его дом ограбили, пока он был в концертном туре. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Артист поведал поклонникам о случившемся во время одного из своих выступлений. Когда именно произошел инцидент и обратился ли он в полицию, рэпер не уточнил.

«Пока я тут езжу, у меня обнесли дом, прикиньте? Вынесли окно, залезли, короче. Юлю (жену — прим. «Ленты.ру») не украли, слава богу», — рассказал исполнитель.

В конце апреля стало известно, что жилетку сооснователя музыкальной группы «Король и Шут» Андрея «Князя» Князева украли с выставки, посвященной коллективу. Позже 66-летний лидер и вокалист коллектива «Коррозии металла» Александр Лазоревич, подозреваемый в краже элемента одежды, был задержан.