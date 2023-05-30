Эксперт заметил в атаках на Москву выполненный по схеме «утка» беспилотник

РБК: эксперт Федутинов заметил, что Москву атаковал БПЛА, выполненный по схеме «утка»

В атаке на Москву принимали участие довольно новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые еще не удавалось идентифицировать. Руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» Денис Федутинов на одном из видеороликов, снятых очевидцами, заметил, что столицу атаковал дрон, выполненный по схеме «утка», передает РБК.

В то же время эксперт предположил, что в атаке на город применяли разные модели беспилотников. «Украинская сторона ведет апробацию на практике имеющихся в их распоряжении технических решений, наблюдая за результатами. Думается, что противник и далее будет экспериментировать как с применяемыми моделями БЛА, так и с маршрутами полета, подбирая наиболее оптимальные варианты для достижения своих целей», — заявил он.

По мнению основателя портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, в налете на российскую столицу задействовали беспилотники «практически кустарного производства». «Впереди находится управляющее крыло, толкающий винт сзади. Его конструкция, вероятно, адаптирована для полетов на большие расстояния», — сказал специалист.

Рассуждая о маршруте и появлении беспилотников в районе Истры и Одинцовского городского округа, Корнев допустил, что они могли быть запущены из Киева, шли на север, северо-восток, а потом зашли на Москву с запада, чтобы идти ниже уровня радарного обзора систем противовоздушной обороны (ПВО).

30 мая Москва и Подмосковье подверглись атакам беспилотников. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр столицы Сергей Собянин разъяснил, что здания оказались повреждены в результате атаки дронов.

В Минобороны России сочли произошедшее террористическим актом. По информации ведомства, всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.