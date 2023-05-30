Во Флориде произошла стрельба

CNN: девять человек пострадали при стрельбе во Флориде

В американском городе Холливуд (штат Флорида) произошла стрельба, пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, пострадавшие госпитализированы. Среди раненых есть по меньшей мере один ребенок, подчеркнули правоохранительные органы.

Уточняется, что один человек задержан, еще один подозреваемый находится в розыске. В ходе предварительного расследования установлено, что причиной инцидента стала ссора.

26 мая в американском городе Мемфис раздались выстрелы во время интервью члена Демократической партии Иоланды Купер-Саттон.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал вооруженное насилие и нападения «эпидемией» США. Он призвал Конгресс принять меры для борьбы с подобными преступлениями.

