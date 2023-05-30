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08:37, 30 мая 2023Экономика

В России предложили упростить продажу ювелирных изделий через маркетплейсы

«Ъ»: ювелиры попросили Минфин ослабить требования к торговле через маркетплейсы

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские ювелиры попросили ослабить требования к пунктам выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Об этом в письме в Минфин заявил гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов, его слова приводит «Коммерсантъ».

Согласно закону, для выдачи ювелирных изделий ПВЗ должны быть зарегистрированы в государственной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК). Их владельцам необходимо вносить данные о каждом факте оборота украшений и заполнять подробную информацию о товаре. Однако работники ПВЗ не могут предоставить подробные данные о продукции, не вскрыв упаковку.

Профильная ассоциация предложила освободить ПВЗ от обязанности регистрировать все выданные украшения, чтобы упростить торговлю и стимулировать развитие дистанционных продаж. Иначе некоторые партнерские ПВЗ, особенно в отдаленных и малонаселенных пунктах России, могут закрыться из-за риска попасть под административную ответственность, предупредили эксперты.

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В 2022 году ювелирный рынок сократился на 9 процентов, до 301 миллиарда рублей в денежном выражении. Снижение трат россиян на драгоценности объяснили их подорожанием на 14,2 процента в декабре 2022-го по сравнению с тем же месяцем 2021-го. В первом квартале 2023-го продажи ювелирных изделий в РФ упали на 8 процентов год к году.

При этом за прошедший год продажи украшений через интернет увеличились до 19 процентов от всего объема розничных продаж. С января по март 2023 года рост онлайн-продаж составил 31 процент в годовом выражении, отметил президент АКИТ Артем Соколов. Однако развитие сегмента тормозят законодательные ограничения и риски возможной утери изделий, которые несут продавцы. Также, добавил гендиректор по электронной коммерции «Адамас» Максим Баталин, не все склады маркетплейсов работают с украшениями, из-за чего доставлять заказы в некоторые города приходится долго.

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    Вячеслав Агапов
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